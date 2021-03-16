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函館海上保安部（１５日） 函館海上...
函館市は１１日、４月１日付の部長級人事を発表した...
警察庁＝関係分（１９日） 道警察情...
北海道ガス＝関係分（４月１日）...
◇新任あいさつ 北海道キリンビバレッジ営業本部道...
３月１日付で日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場長...
第一生命（４月１日）＝関係分 【転...
函館市は１９日、市立函館保健所に新型コロナウイル...
函館市（４月１日） ▽総務部人事課・...
道警は３日、道警函館方面本部長に警察大学校交通教...
板倉一幸氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１１時 ①コロナ禍と...
浜野幸子氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①パートナー...
北海道警察（関係分、道本＝道警本部、函本＝函館方...
先月から道南でも進められている医療従事者らへの新型コロナウイルスワク...
道は、４月に始まる新型コロナウイルスの高齢者（６５歳以上）へのワクチ...
函館市は今年度、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、市立小中学...
函館ラグビースクールの佐々木天雅（巴中３年）が高校ラグビーの名門・大...
「中島信也」と聞いてすぐにピンときた人は、なかなかのエンタメ通、ＣＭ...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は１４日、今...
日本創造教育研究所社長で、日創研経営研究会本部会長の田舞徳太郎氏のオ...