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３月１日付で日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場長...
第一生命（４月１日）＝関係分 【転...
函館市は１９日、市立函館保健所に新型コロナウイル...
函館市（４月１日） ▽総務部人事課・...
道警は３日、道警函館方面本部長に警察大学校交通教...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
函館海上保安部（１９日） 退職（函...
森町（１１日） 総務課長（子育て支...
北海道銀行（１２月１日） 今金支店...
北海道警察（関...
２日の低気圧接近による荒天で、道南発着の鉄道、空の便、フェリーに運休...
函館市内で２月に確認された新型コロナウイルス感染者は計６８人と、単月...
今月末で閉校となる函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）は２日、同校とし...
東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会（組織委）は２日、全国で行...
【札幌】電源開発（東京）が青森県大間町に建設中の大間原発について、函...
◇新任あいさつ 北海道キリンビバレッジ営業本部道...
函館市議会は２日、各会派による代表質問が始まり、３氏が登壇した。辻俊...
【七飯】第１回七飯町議会定例会が２日開会し、会期を１９日まで（５～１...
【松前】松前町（石山英雄町長）は２日、２０２１年度予算案を発表した。...
【知内】知内町（西山和夫町長）は２日、２０２１年度予算案を発表した。...