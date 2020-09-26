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みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
日本政策金融公庫函館支店...
◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
◇日本銀行函館支店＝関係分、２０日付...
◇新任あいさつ 北海道財務局函館財務事務所総務課...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
桧山振興局（７月１０日） 【転入】...
◇新任あいさつ 函館税関総務部長 石田晶久氏...
函館税関＝財務...
松前町病院事業 （７月１日）...
函館地方気象台によると、発達中の低気圧が北海道に近づく影響で、渡島東...
函館市は２５日、新型コロナウイルスなどに対応した災害発生時の避難所開...
アイヌ民族にルーツを持つ３人の女性が自分史について語り合うイベント「...
函館大は１９日、函館蔦屋書店１階キッチンスペースでミニ講座を開いた。...
函館ＹＷＣＡ（廣部節子代表理事）と遺愛女子高校のＹＷＣＡ局はこのほど...
函館西高校（佐藤裕之校長）はこのほど、同校で「探究講演会」を開いた。...
函館市はこのほど、市内の小学校４３校に計４７台の非接触式体温計を寄付...
函館市で私設の考古学研究所を主宰する横山英介さん（７７）らがこのほど...