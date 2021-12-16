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【七飯】任期満了に伴う七飯町長選（来年３月２２日告示、同２７日投開票...
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【七飯】前七飯町民生部長の杉原太氏（５８）は１８日、町内で記者会見し...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
【七飯】町大中山２の前七飯町民生部長、杉原太氏（５８）は１１日、任期...
【七飯】町大中山２の前町議、中川友規氏（３８）が５日、任期満了に伴う...
「（落選は）２回は許されない。力を貸してほしい」―。背水の陣で挑んだ...
立憲民主党の逢坂誠二氏が自民党元職の前田一男氏との一騎打ちを制し５選...
■浜野幸子函館市議会議長 逢坂氏には、公約をしっかり実行し、道南に...
今年７月に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の登録...
【札幌】函館開建は、土砂崩れで６月から通行止めになっている乙部町館浦...
函館市がまとめた１２月の石油製品小売価格調査によると、１０日時点のレ...
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丸井今井函館店（本町）は、立体駐車場の老朽化が進んでいることから、来...
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来年１月９日に函館アリーナで開かれる「第７４回函館市成人祭」の祝賀行...
２０２２年の年賀状の引き受けが１５日、全国の郵便局で始まり、函館市新...
【北斗】池田達雄北斗市長は１５日、市役所で報道陣の取材に応じ、再選出...
【七飯】任期満了に伴う七飯町長選（来年３月２２日告示、同２７日投開票...