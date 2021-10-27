この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館市いじめ防止対策審議会の重大事態調査部会（部会長・伊藤詠子弁護士...
新型コロナウイルス禍でさまざまな教育活動が中止や縮小などの影響を受け...
函館大学の学生がヴィーガン（動物性食品を食べない完全菜食主義者）に対...
北海道国際交流センター（函館市元町１４、ＨＩＦ）が毎週金曜に開設する...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長）の３年生１７人を対象にした、縄文時代...
【厚沢部】函館短大付設調理製菓専門学校の２年生が２０日、厚沢部町内の...
南茅部高校（藤井浩之校長）で１７日、オープンスクールが開かれた。近隣...
改正公職選挙法（２０１６年）で「１８歳以上」に国政選挙での選挙権が認...
【乙部】今年度限りで閉校する栄浜小学校（安田善紀校長）の全校児童９人...
函短大付設調理製菓専門学校は１６日、学校祭「味まつり」を開催し、学生...
スナップ・アイ スポーツグラフ...
【森、知内】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを...
函館市いじめ防止対策審議会の重大事態調査部会（部会長・伊藤詠子弁護士...
自民党の西村康稔前経済再生担当相が２６日、衆院選道８区に立候補した同...
日本維新の会の鈴木宗男参院議員（新党大地代表）が２６日、函館入りし、...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 医療・福祉の地域間、官民間の違いを調整し...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は２２日、函館市に１００万円を寄付した。...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
１９日午前１１時２５分 第一声後、真っ先に高校時代にアルバイトをし...