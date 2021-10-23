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【北斗】遺愛女子高校３年生の有志約１０人がこのほど、道南で農業を学ぶ...
南茅部高校（藤井浩之校長）の１年生約１０人がこのほど、北大水産学部（...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は函館旭岡小学校（後藤...
表千家同門会函館支部から講師を招き、茶の湯文化に触れつつお茶を味わう...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）は１４日、地震と津波を想定した...
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【七飯】第１０回大沼ハロウィンナイト＆紅葉ライトアップクルーズ（ぐる...
【北斗】八郎沼公園（市向野）の紅葉をライトアップする「北斗紅葉（もみ...
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「２６日から値上げをさせていただきます」。居住する近くのガソリンスタ...
１５日から函館市で申請受け付けが始まった新型コロナウイルス対策の道の...
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「全国地域安全運動」（１１～２０日）に合わせて、函館西防犯協会（新谷...
○…「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」が２８日午後１時から、函館市...
衆院選道８区に立候補した自民党元職の前田一男氏（５５）が２２日、公示...