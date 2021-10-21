この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【北斗】遺愛女子高校３年生の有志約１０人がこのほど、道南で農業を学ぶ...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は函館旭岡小学校（後藤...
表千家同門会函館支部から講師を招き、茶の湯文化に触れつつお茶を味わう...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）は１４日、地震と津波を想定した...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森はこのほど、同施設で２日間...
【知内】２０２３年３月末で閉校する湯ノ里小学校（佐藤強校長、児童７人...
函館恵山中学校（橋本智也校長）で１１日、「１日防災学校」が開かれた。...
道教育大学函館校の学生２人がこのほど、北海道国際交流センター（ＨＩＦ...
【北斗】今年度の「北斗市青少年育成大会」（市、市青少年問題協議会主催...
【木古内】函館開発建設部、渡島総合振興局建設管理部、函館測量設計協会...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１８日、２０２２年の競馬開催日程を発表した...
【森】函館の社会人サッカークラブチーム・ＦＣ函館ナチャーロ（福島隆吏...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
【北斗】遺愛女子高校３年生の有志約１０人がこのほど、道南で農業を学ぶ...
南茅部高校（藤井浩之校長）の１年生約１０人がこのほど、北大水産学部（...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は函館旭岡小学校（後藤...
表千家同門会函館支部から講師を招き、茶の湯文化に触れつつお茶を味わう...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに年代性別非公表の１人が新型コ...