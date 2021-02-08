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函館出身でお茶の水女子大基幹研究院自然科学系助教の毛内拡さんによる「...
【北斗】一般財団法人「日本国際協力センター」と農林水産省が４日に開催...
函館工業高校建築科の卒業作品展がの函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア...
◇第４０１回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、１月３０日、全...
函館市は、今年度中の整備を進める市内の児童生徒への「１人１台端末」の...
国公立大学の２次試験の出願受け付けが５日で締め切られ、函館市内にキャ...
函館ラ・サール高校（ロドリゴ・テレビニョ校長）は５日、２０２１年度入...
【北斗】大野農業高校ボランティア部（伊南悠汰部長、１５人）が今年度、...
文部科学省が昨年１２月にまとめた全国の国立大附属学校、教員養成大学で...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、丘珠空港の降雪の影響で、函館―丘珠間の１往...
【江差】町歴まち商店街は、全国から寄贈された「ひな飾り」で町内を彩る...
津軽海峡フェリーは８日、海上荒天の影響で函館―大間間の１往復２便を欠...
函館市内と渡島・桧山管内のスナック、バーなどでつくる函館社交飲食連合...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【七飯】第１回町議会臨時会が８日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
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【森】交通事故抑止活動に尽力したとして、森自動車学校（鹿原悠平代表）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は８日、新たな新型コロナウイルス感染者...