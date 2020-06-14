この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市教委は１１日、市内小中学生約１万４６００人を対象に自宅でインタ...
みんなで感染予防―新型コロナウイルスの感染予防を呼び掛けるポスターを...
昨年１２月に発表された第２４回全国高校新聞年間紙面審査賞で、市立函館...
遺愛女子高校（福島基輝校長）は８日、同校３年の生徒が制作した新型コロ...
函館水産高校（亀山喜明校長）は９日、同校敷地内の道南いさりび鉄道線路...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休止していた一般社団法人函館圏フ...
【知内】湯ノ里小学校（古館勉校長、児童１１人）は３日、町重内の水田で...
函館市教委は３日までに、戸井西小学校、日新小、潮光中学校、日新中の４...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は、今年度、同校敷地内に畑...
新型コロナウイルスの感染拡大で、道教育大函館校は１０月１０、１１の両...
自動車レースの最高峰「Ｆ１」世界選手権の日本グランプリが中止となった...
函館市内の町会や在宅福祉委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の購入...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）北海道シリーズ「函館競馬」が１３日、函館競馬...
函館ラ・サール中学高校は１３日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で３...
函館駅前東地区市街地再開発準備組合は１２日、昨年１月に閉店した棒二森...
函館市本町の商業施設「シエスタハコダテ」は１３日、１階正面玄関横で「...
【北斗】ＪＡ新はこだての農産物直売所「あぐりへい屋」（小林真也店長）...
〇…ＮＨＫＦＭは１４日午後２時から「函館発！オンラインでつながるラジ...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は１５日から、同検定初級合格を...