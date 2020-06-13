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みんなで感染予防―新型コロナウイルスの感染予防を呼び掛けるポスターを...
昨年１２月に発表された第２４回全国高校新聞年間紙面審査賞で、市立函館...
遺愛女子高校（福島基輝校長）は８日、同校３年の生徒が制作した新型コロ...
函館水産高校（亀山喜明校長）は９日、同校敷地内の道南いさりび鉄道線路...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休止していた一般社団法人函館圏フ...
【知内】湯ノ里小学校（古館勉校長、児童１１人）は３日、町重内の水田で...
函館市教委は３日までに、戸井西小学校、日新小、潮光中学校、日新中の４...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は、今年度、同校敷地内に畑...
新型コロナウイルスの感染拡大で、道教育大函館校は１０月１０、１１の両...
道教委は２日、２０２１～２３年度の公立高校配置計画案を公表した。渡島...
取材で函館市の三森山に入り、山菜採りをしたことがあるが、仕事を忘れて...
道高野連は１２日、今夏の第１０２回全国高校野球選手権大会とその出場権...
函館市は１２日、３、４月に市の「子どもなんでも相談１１０番」に寄せら...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） 新型コロナウイルスの影響で議論が見...
函館の歴史を学ぼう会（石田恒彦代表）の６月講座が１２日、函館市中央図...
第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
ホテル函館ひろめ荘と南かやべ保養センター（大船町８３２）を運営する新...
函館市教委は１１日、市内小中学生約１万４６００人を対象に自宅でインタ...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１３日...