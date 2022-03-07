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北海道環境パートナーシップオフィス（ＥＰＯ北海道）は５日午後１時半か...
行政書士澤田淳一事務所は５日午前１０時から、函館市総合福祉センターで...
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函館市本町３２のガパオライス専門店「亜細亜的惣菜店ガパオ飯」（白戸香...
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◇北斗市（９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸出...
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