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道は、道動物愛護推進員を募集している。函館、札幌、旭川、石狩の各市を...
道女性協会（札幌）は１７日、函館市亀田交流プラザで弁護士の法律相談（...
函館市美原２の飲食店「ウインド ハナレィムーン」は、１９日午後１時半...
函館市青年センター（千代台町、池田孝道センター長）は１８日から、道南...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１７日から「地...
社会福祉法人侑愛会の多機能型事業所「クッキーハウス」と生活介護事業所...
金森赤レンガ倉庫（函館市末広町）は１８～２０の３日間、鉄道の楽しさを...
認知症予防セミナー（函館コミュニティプラザ・Ｇスクエア主催）が、２９...
道は、道スポーツ推進審議会の委員２人を募集している。任期は１１月２日...
【松前】日本野鳥の会道南桧山は、２６日午前８時から開く「松前町白神岬...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
テニスの市民ダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千代台公園...
第３日の１４日は、オーシャンスタジアムでＢブロック１回戦２試合を行っ...
知内は初回２死から中村の四球、馬躰の右前打で一、三塁と好機をつくると...
函大有斗は初回、先頭の工藤の中前二塁打、大木の死球、重盗で二、三塁に...
出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
道は、今年度の道社会貢献賞生活衛生関係功労者（食品衛生功労者）と食品...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...