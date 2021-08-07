この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
函館中部高校吹奏楽局と同局卒業生でつくる白楊吹奏楽団の第５７回定期演...
函館西高校吹奏楽局の第３回定期演奏会が、８日午後５時から函館市民会館...
アクセサリーショップ「ｍｕｋｕ ｈａｎｄｍａｄｅ ＨＡＫＯＤＡＴＥ」...
函館市は、経済的理由で修学困難な学生を対象にした今年度の奨学生（無利...
【森、八雲】函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さ...
新日本婦人の会函館支部（才門みほ子支部長）は９日午後１時から、「平和...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは８月１２...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは７日...
函館マラソン大会実行委は、１０月１０日に千代台公園陸上競技場で開く「...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）が１～６日に開いた児童向けの縄文...
ＮＰＯ箱館写真の会（野戸崇治代表）は７日から、明治期に財を成した海産...
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」の入場者が６日、５００...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
道は、既に用意している道南２棟目の宿泊療養施設「ユニゾインエクスプレ...
北海道農産基金協会（札幌）は、道内の菓子店で菓子を買ってスタンプを集...
シルクロードの景観や火山など、自然から着想を得た作品を描き、６０余年...