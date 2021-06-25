この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）は２６日から、今年度の企画展「大...
道は、道森林審議会の新たな委員を公募している。任期は今年１２月～２０...
北海道日本ハムファイターズは２４日、８月４～９日に函館市のオーシャン...
【七飯】函館七飯ゴンドラは７月２１日午前１０時半から、「天空のヨガと...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は７月４日午前１０時...
函館市は、市民が楽しみながら日常の生活習慣を見直し、健康的な体づくり...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２６日午前１０時から函館市総合福...
【奥尻】桧山広域行政組合は２８日から、１０月１日採用の奥尻消防署で勤...
ＮＰＯ法人「地域支援グループくりの木」は、２４日午前９時半からコープ...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルス禍でアルバイト先が休業し経済的に...
【森】森水産加工業協同組合（佐藤善高組合長）は２７日午前１１時から、...
【旭川】高体連全道大会のバレーボールは２４日、旭川市の道北アークス大...
ＪＲ北海道は２３日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業を中止...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）は２６日から、今年度の企画展「大...
【知内】福島県内の銃砲店で今月、従業員が少年に頭などを刺される殺人未...
〇…ともしびを並べ、電気や石油のない時代に生きた先人の労苦に思いをは...
【北斗】渡島中体連のサッカーは２４日、北斗市運動公園フットボール場で...
１９９２年ＪＲ北海道入社。函館での勤務は入社直後の支社実習以来２９年...