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函館市共同募金委員会は、２０２２年度の赤い羽根共同募金助成希望団体を...
多彩なハンドメイド雑貨の販売やワークショップが楽しめる「マリーマート...
函館ゆかりの歌人、石川啄木が４月で１１０回忌を迎えるのを受け、はこだ...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は４月から、...
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３月２８日に函館新外環状道路・空港道路が全線開通し、今月４日で１週間...
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