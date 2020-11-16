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ＮＨＫ教育テレビの子ども向け音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」に出演す...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２月９日午前１０時から、花びしホテ...
【北斗】市健康センター・せせらぎ温泉（本町４）は１５日午前１１時から...
チャリティーバザール「第３９回呉美の市」（小林豊子きもの学院道本部、...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...
函館の地域福祉を考える会（須藤トヨ子会長）は、１５日午前１１時から午...
函館少年刑務所（函館市金堀町）などで受刑者が製作した家具類、日用品な...
函館公共職業安定所と函館市は、市内で介護保険事業所への就労を希望する...
地元就職を考える学生向けイベント「地元企業の先輩達とのトークセッショ...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）は７日、車両や重機などを保管する「Ａ...
柔道の第４３回全国高校選手権大会函館支部予選（道高体連函館支部主催）...
【江差】桧山振興局はこのほど、桧山合同庁舎で「農業と障がい者福祉の連...
ＪＲ北海道は北海道新幹線（新函館北斗―新青森間）が来年３月に開業５周...
雪がちらつき、最低気温が氷点下になる日もあります。紅葉も終わりの時期...
函館市は１２日、市役所で今年度の市青少年活動表彰式を開いた。青少年の...
【江差】江差署は１０日、江差南が丘小学校付近の町道南ヶ丘通で移設した...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、１２月１３日午前１...
大相撲の琴奨菊（３６）が引退を決意した。大関として活躍したが現在は十...
第６４回全道高校新聞研究大会（道高文連主催）が１５日、オンラインで開...