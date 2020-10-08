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全国に約３００教室を構える学習塾「武田塾函館校」（函館市本町、赤杉朋...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は１４日から、市総合福...
函館アイヌ協会（加藤敬人会長）は１０日午後１時から、市立函館博物館で...
函館在住のソプラノ歌手、木村久美子さんのソプラノリサイタルが、１０日...
【北斗】市教委は１６、１７の両日、市立図書館本館（総合文化センターか...
函館市文学館は１０日午後２時から、第２回文学の夕べ「小さなコラムと１...
函館市中央図書館は１１月５日、今年度の秋の読書週間イベントとして、作...
函館臨床福祉専門学校同窓会は１０日午後７時から、北斗市総合体育館アリ...
地場の旬の野菜などを販売する「ＡＰ北海道収穫祭＋ＨＡＫＯＮＩＷＡ」が...
日本終活協会（打田智明理事長）は３日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
【旭川】旭川市は６日、市内の４人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【七飯】町教委はこのほど、いじめ防止に対する意識啓発を図ろうと「いじ...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会長...
【上ノ国】町は、来年１月１日採用予定の一般事務職員を募集している。 ...
◇森町（９日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古内...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【森】渡島地域林業担い手確保推進協議会（会長・森廣武美知内町森林組合...
全国に約３００教室を構える学習塾「武田塾函館校」（函館市本町、赤杉朋...
筆に思い込め―。函館護国神社で行われた奉納揮毫で「世界平和」の文字を...
【北斗】上磯中学校区内の４小学校がこのほど、近隣校同士の連携構築の一...