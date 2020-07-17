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函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１８日午...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は８月２９、３０の...
一般社団法人日本新聞協会では、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見...
道警函館方面本部は、今年度の警察官採用試験（８月２１日まで受付中）に...
函館市は、市教育委員の候補者を２１日まで公募している。 募集は１人...
若者の就労を支援する「はこだて若者サポートステーション・サポステプラ...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、８月に開催する...
市立函館博物館（青柳町１７）は、２３日午前１０時半から「割りばし鉄砲...
函館ジェネラリスト・カレッジは１７日午後６時半から、函館市亀田交流プ...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は２０～２２日、市...
新型コロナウイルスの緊急対策のため、道南の市町では自治体の貯金に当た...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は１６日、北海道国際交流セ...
函館市は、新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ避難所運営の訓練を...
函館短大（猪上徳雄学長）は１６日、同短大で「認知症サポーター養成講座...
１５日、釧路で初水揚げされた今年のサンマが１キロ４万円を超える高値を...
〇…１３日の「飲酒運転根絶の日」に合わせ、函館中央署、市などは同日夕...
函館植物研究会（宗像英明会長）は１８、１９の両日第６３９回の研究会を...
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３月２５日、例会として函館市芸術ホールで劇団こまつ座による公演「イヌ...