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〇…日本赤十字北海道支社（札幌）は、災害時に迅速な救護活動を展開する...
〇…北海道日本ハムファイターズは、３月２９日に札幌ドームで行われる本...
〇…日本気象協会（東京）は１０日、全国のサクラの開花予想（第２回）を...
○…桧山振興局は、２２日午後１時半から開催する地域セミナー「ポストコ...
○…厚沢部町木間内の国道２２７号沿いでそば店「ふく福」...
○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
○…松前町の小中一貫型学校「松前学園」の乗り入れ授業がこのほどオンラ...
○…函館市社会福祉協議会（市社協）は２５日午後１時半から、今年度の災...
〇…道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生...
○…道は、新型コロナウイルス対策の「新北海道スタイル」...
○…「サロン・ド・リレア」がこのほど、函館市柏木町３の...
深夜の北京五輪テレビ中継を見て、思わずガッツポーズが出た。高木美帆選...
スポーツやレクリエーションの普及・発展に貢献した人や団体、全国大会で...
【北斗】市飯生１の国道２２８号沿いに、ヨガスタジオ「Ｅｃｏｎａ７」（...
【乙部】町教委は、１９７２年の札幌冬期五輪開催から５０年を記念した企...
【北斗】北斗市は１４日、２０２２年度の当初予算案を発表した。一般会計...
【七飯】任期満了に伴う町長選（３月２２日告示、同２７日投開票）と、同...
道農政事務所函館地域拠点（函館市新川町）は、２５日午後３時から開く道...
道教委は１４日、２０２２年度公立高校入試の出願変更後の状況（２日現在...
【北斗】池田達雄市長の２期目最初の当初予算編成となる北斗市の２０２２...