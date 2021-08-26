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〇…南茅部高校（藤井浩之校長）は２４日、近隣の中学３年...
○…集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが市立函館...
〇…函館亀田郵便局（諸戸克吉局長）は１７日、函館八幡小学校（松浦一秀...
〇…新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどした人の相談を受ける...
〇…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２２...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、９月２５日午後...
○…函館高等支援学校（立田俊治校長）でこのほど、生徒や保護者、教員が...
○…函館映画鑑賞協会は２１日、第２５０回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）はこのほど、市内向野...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに２４人が新型コロナウイルスに...
函館市のトリマー、斉藤伸子さん（４７）は２８日、犬のトリミング出張サ...
２０日付で着任した道警函館方面本部の杉俊弘本部長（５８）が２５日、着...
「小樽洋菓子舗ルタオ」を運営するケイシイシイ（千歳市）が手掛ける菓子...
函館国際ホテル（大手町５、小林睦明総支配人）では、函館短大付設調理製...
暑かった夏休みが終わりましたね。夏休みの思い出と言えば、花火、スイカ...
函館市教委は２５日、市立小、中、高校の児童生徒計４人が新型コロナウイ...
〇…函館市末広町８のはこだて工芸舎は、２８、２９日の両...
群馬県出身の陶芸作家、有川京子さんの個展「夏の終わりの蛙」が３１日ま...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２８日午前１０時から函館市総合福...