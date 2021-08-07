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〇…おでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会長）は１５日午前１０時半か...
〇…麺屋「いちじく」が１日、ポールスターショッピングセ...
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市立函館博物館（青柳町、函館公園内）が１～６日に開いた児童向けの縄文...
ＮＰＯ箱館写真の会（野戸崇治代表）は７日から、明治期に財を成した海産...
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」の入場者が６日、５００...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
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北海道農産基金協会（札幌）は、道内の菓子店で菓子を買ってスタンプを集...
シルクロードの景観や火山など、自然から着想を得た作品を描き、６０余年...