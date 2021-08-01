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〇…道と札幌市は、今年度の漫画・イラストの公募コンテスト「北のまんが...
〇…函館地方裁判所は、子どもたちが楽しく裁判への理解を深められる夏休...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
〇…市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書...
○…函館五稜郭ロータリークラブ（村田信吾会長）はこのほど、福祉施設運...
○…函館椴法華中学校（齊藤淳一校長、生徒１７人）はこの...
〇…みすず調剤薬局（函館市柏木町）の薬食同源教室がこのほど、函館市亀...
〇…函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は、８月４日午後５時から「設立２...
○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
◇陸上〈午前９時１０分〉 女子３０００メートル障害...
企業のインターネット広告制作などを手掛けるモノトーン・ブレインズ（山...
市民後見人が実務的な知識を身に付けるための「市民後見人候補登録者フォ...
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「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録され、初の週末を迎...
【福井】全国高校総体陸上の第４日は７月３１日、福井県営陸上競技場で行...
東京五輪の陸上男子走り幅跳びの予選が７月３１日、オリンピックスタジア...
道は、道内での新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、飲食店など対面で...
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【厚沢部】柔道は最終日の７月３０日、厚沢部町総合体育館で男女個人戦を...