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○…函館市文化・スポーツ振興財団の「ざいだんアフタヌー...
○…北海商科大（札幌）は、道内の高校生を対象にした懸賞作文を２６日ま...
〇…小樽市のテーラー「サルトリアフィスティ」（拝田昇代表）の秋冬用オ...
〇…北海道日本ハムファイターズは、ファイターズの知識や理解を深める球...
〇…函館市内の観光や歴史スポットを巡りスタンプを集める「はこだてカル...
〇…中国・上海在住で、新型コロナウイルス禍で七飯町に無期限帰国中の二...
○…２０日の「バスの日」を前に、函館地区バス協会（森健二会長）は１６...
○…北海道銀行（笹原晶博頭取）で１５日から、道内全店舗で北海道日本ハ...
○…函館こども劇場は１７日午後６時半から、第２７２回例会（共通例会、...
函館地方気象台によると、発達中の低気圧が北海道に近づく影響で、渡島東...
函館市は２５日、新型コロナウイルスなどに対応した災害発生時の避難所開...
アイヌ民族にルーツを持つ３人の女性が自分史について語り合うイベント「...
函館大は１９日、函館蔦屋書店１階キッチンスペースでミニ講座を開いた。...
函館ＹＷＣＡ（廣部節子代表理事）と遺愛女子高校のＹＷＣＡ局はこのほど...
函館西高校（佐藤裕之校長）はこのほど、同校で「探究講演会」を開いた。...
函館市はこのほど、市内の小学校４３校に計４７台の非接触式体温計を寄付...
函館市で私設の考古学研究所を主宰する横山英介さん（７７）らがこのほど...