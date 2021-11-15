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◇七飯町（１６日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
◇七飯町（１２日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（１２...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１０...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（４日）▽赤ちゃん相談（保健センター／前１０時） ◇森町 ...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【厚沢部】函館市出身のプロレスラー・カツオ選手が代表を務める「道南リ...
【江差】町と明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は、健康増進などに...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１１月例会（７日、町多目的交流広場パークゴ...
◇２０２１木古内町パークゴルフ協会納会（３日、木古内町パークゴルフ場...
◇ラストコール杯（７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１９日...
◇北斗市 （１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１...
◇七飯町（１６日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
【札幌、旭川】道などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表...