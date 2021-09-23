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◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（市役所／前１０時） （２５日）...
◇北斗市 （２１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽法律相談...
◇長万部町 （２２日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービス...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇森町 （１４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時５０分） ◇長...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽おはなし会（市...
◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１０日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
【江差、上ノ国】道と道石油業協同組合連合会が２０１１年に締結した災害...
◇第６回來夢杯（１２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（市役所／前１０時） （２５日）...
◇森町 （２４日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
授業の一環で訪れた北大臼尻水産実験所で前浜の特徴などを学んだほか、シ...
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