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◇北斗市 （９月１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２５日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半） （２...
◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...
◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
◇北斗市（１７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１６日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽消費生活相談（同...
札幌管区気象台は３０日、北海道太平洋側（渡島地方など）とオホーツク海...
◇北斗市 （９月１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１...
◇北斗市 （９月２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１...
市立函館保健所は３０日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発...
【札幌、旭川】道と札幌市などは３０日、新たな新型コロナウイルス感染者...
■ユニークな制度でスタッフのモチベーションアップ 前職で培った...
市立函館保健所と渡島保健所は３０日、各管内に食中毒警報を発令した。最...
進む！レントゲン写真のデジタル化 レントゲン写真といえば、医師がレン...