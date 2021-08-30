函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

函館で７人感染、１人が死亡

[ 社会 ]

　市立函館保健所は３０日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発...

函館で７人感染、１人が死亡

起業人／Ｓ　浅利昇太さん

[ 起業人 ]

　■ユニークな制度でスタッフのモチベーションアップ 　前職で培った...

起業人／Ｓ　浅利昇太さん

函館、渡島保健所が食中毒警報

[ 社会 ]

　市立函館保健所と渡島保健所は３０日、各管内に食中毒警報を発令した。最...

函館、渡島保健所が食中毒警報
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

東京2020 パラリンピック【速報】

佐藤が２冠、上与那原は銅―陸上

佐藤が２冠、上与那原は銅―陸上

柔道女子７０キロ級で小川が銅

柔道女子７０キロ級で小川が銅

競泳の山口が金メダル

競泳の山口が金メダル

車いすラグビーは銅

車いすラグビーは銅

トライアスロンの谷は１０位

トライアスロンの谷は１０位

辻は５位―陸上女子４００メートル

辻は５位―陸上女子４００メートル

鈴木、３個目は銅―競泳・男子１５０メートル個人メドレー

鈴木、３個目は銅―競泳・男子１５０メートル個人メドレー

日本は３位決定戦へ―車いすラグビー

日本は３位決定戦へ―車いすラグビー
パラリンピック記事一覧
休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

９月５日ごろから低温のおそれ　太平洋側、オホーツク海側

９月５日ごろから低温のおそれ　太平洋側、オホーツク海側

町村ガイド・一般（３１日～９月２日）

町村ガイド・一般（３１日～９月２日）

町村ガイド・健康（３１日～９月２日）

町村ガイド・健康（３１日～９月２日）

クマ目撃情報（八雲）

クマ目撃情報（八雲）

函館で７人感染、１人が死亡

函館で７人感染、１人が死亡

【速報】渡島で２人感染　道内全体で２６６人

【速報】渡島で２人感染　道内全体で２６６人

起業人／Ｓ　浅利昇太さん

起業人／Ｓ　浅利昇太さん

クマ捕獲情報（森）

クマ捕獲情報（森）

函館、渡島保健所が食中毒警報

函館、渡島保健所が食中毒警報

医療の現場から／函館中央病院　診療放射線技術科　診療放射線技師　戸田大貴さん

医療の現場から／函館中央病院　診療放射線技術科　診療放射線技師　戸田大貴さん

最新動画

老舗味めぐり／折内養蜂園

パールライオン函館店／カカオキャット函館　北海道産プレミアムチョコレート

ホテイヤサンドイッチスタンド／ゆっくり過ごせるカフェ

ｒｅｊｏｉｃｅ／メークやスキンケアを見直せる

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『澤田米穀店』ふっくりんこＪＡＰＯＮ

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

8月30日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

8月30日のイベント情報

2021年8月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト