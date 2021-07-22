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◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇七飯町（２０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市 （２０日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）▽マイナ...
◇森町（１６日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） （１０...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（７日）▽...
函館市文学館の中庭テラスでこのほど、函館朗読奉仕会ピッコロによる読み...
道教委は１３日、道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）と...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が２...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２０日、２年生９人によるインターンシップ...
【松前】建設業の菅原組（函館市、菅原修社長）は１５日、道の駅北前船松...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は２４日午前１０時から、道の駅上ノ国も...
【北斗】コロナ禍で活動を一時休止していた「北斗浜分太鼓」が、６月２５...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇長万部町（２６日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ...