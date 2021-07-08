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◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（７日）▽...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇七飯町（３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大川...
◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇七飯町（３０日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇七飯町（２６日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば シャボン玉で遊ぼう（であえー...
◇北斗市（２２日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、新型コロナウイルスの影響による需要動向から...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は８日、同空港で非接触型チェックイン機を...
【森】今年度第１回森町地域公共交通会議がこのほど、町公民館で開かれた...
【鹿部】森署はこのほど、鹿部小学校で１～４年生を対象に交通安全教室を...
【福島】吉岡小学校（高井真浩校長、児童９人）の６年生２人はこのほど、...
【知内】サマーカーニバルｉｎ知内実行委員会（田中雄二実行委員長）は２...
【福島】町観光協会（出羽正機会長）は、８月１３日に開催を予定していた...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） （１０...
函館工業高校建築科の３年生３９人は２日、旧函館区公会堂など市内西部地...