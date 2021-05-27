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◇北斗市 （２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市 （２１日）▽いちごちゃんひろば「いちごちゃんひろばで遊ぼう...
◇森町 （２１日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１...
◇北斗市 （１８日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１...
◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...
◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１２...
【七飯】町は、７月１日から町保健センターで勤務する保健師２人を募集し...
【松前】松前中学校（蛯子友正校長、生徒８７人）の１年生３０人は２５日...
◇北斗市 （２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （２８日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２４日、地元特産のコンブを使った課題研究...
市立函館保健所は２７日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに年代非公表の男性１人が新型コ...