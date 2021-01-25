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◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２０...
◇七飯町（１６日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひ...
◇七飯町（１３日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１４日...
◇北斗市 （９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） ◇七...
◇森町（８日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
道は２５日、渡島管内居住の１人（年代、性別非公表）が新型コロナウイル...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の４０代男性刑務官が新型コロナウイル...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
北海道信用保証協会（札幌）はこのほど、２０２０年４～１２月の信用保証...
【森】第１６回森町児童・生徒書き初め席書大会（町教委主催）の表彰式が...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに１２人が新型コロナウイルスに...