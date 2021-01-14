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◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひ...
◇七飯町 （１３日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森...
◇北斗市 （１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１４...
◇北斗市 （９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） ◇七...
◇森町（８日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（１月５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （...
◇北斗市 （２５日）▽いちごちゃんひろば クリスマス製作（であえーる...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２２日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市 （１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
函館えさん小学校のコミュニティ・スクール（ＣＳ）事業の一環である「新...
ハートランドフェリーは１４日、低気圧の接近の影響で江差―奥尻間の１往...
◇七飯町 （１６日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひ...
【知内】町は４月から防災無線のシステムを更新し、スマートフォン向けに...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は９、１０の両日、ジュニア...
【上ノ国】町空手スポーツ少年団（納谷敏彦団長）は１０日、同町上ノ国の...