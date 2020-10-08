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◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （７日）...
◇北斗市（３日）▽おはなしひろば（新道会館／前１０時） （５日）▽消...
◇森町（２日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （５...
◇長万部町（２９日）▽乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、ＢＣＧ接種（ふ...
◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇七飯町（２５日）▽１０カ月児相談（保健センター／後１時） （２８日...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２３日）▽結核検診 ◇木古内町 （２３日）▽町国保病院診察...
【旭川】旭川市は６日、市内の４人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【七飯】町教委はこのほど、いじめ防止に対する意識啓発を図ろうと「いじ...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会長...
【上ノ国】町は、来年１月１日採用予定の一般事務職員を募集している。 ...
◇森町（９日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古内...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【森】渡島地域林業担い手確保推進協議会（会長・森廣武美知内町森林組合...
全国に約３００教室を構える学習塾「武田塾函館校」（函館市本町、赤杉朋...
筆に思い込め―。函館護国神社で行われた奉納揮毫で「世界平和」の文字を...
【北斗】上磯中学校区内の４小学校がこのほど、近隣校同士の連携構築の一...