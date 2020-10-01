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◇森町（２日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （５...
◇長万部町（２９日）▽乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、ＢＣＧ接種（ふ...
◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇七飯町（２５日）▽１０カ月児相談（保健センター／後１時） （２８日...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２３日）▽結核検診 ◇木古内町 （２３日）▽町国保病院診察...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば 敬老の日制作（であえーる新函...
◇森町（１８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
函館市民が楽しみながら健康に関する知識を習得する「はこだて市民健幸（...
多彩なジャンルのハンドメイド作品が集結する「マリーマート」が３、４の...
日本航空（ＪＡＬ）は１日、機材不具合のため函館―丘珠間の２往復４便を...
【小樽】小樽市は１日、市内に住む年代性別非公表の１人が新型コロナウイ...
【北斗】萩野小学校（石山史校長）の稲刈り体験学習が９月２９日、学校近...
【北斗】島川小学校（三宅貴裕校長）の児童が９月３０日、学校近くの農家...
◇北斗市（３日）▽おはなしひろば（新道会館／前１０時） （５日）▽消...