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◇七飯町（１０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （８日）...
◇北斗市（７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （９日）▽...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 （...
◇森町（３日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （６...
◇北斗市（３０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （７月...
◇北斗市（７月２日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【七飯、北斗】七飯町のワイン製造販売会社「はこだてわいん」（上藤城１...
日本航空（ＪＡＬ）は９日、機材整備のため、函館―丘珠間の１往復２便を...
【松前】松前町議会第４回臨時会が９日開かれた。生活応援商品券発行事業...
【福島】福島町議会定例会７月会議が９日開会した。「新しい生活様式」へ...
【北斗】北斗高等支援学校（吉野隆宏校長）の福祉サービス課３年生８人が...
◇七飯町（１０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市（１１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１３...
【札幌】道は９日、胆振管内の１人が新たに新型コロナウイルスに感染した...