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ＮＰＯ法人ナルク函館はまなす（阿部功代表）は大同生命厚生事業団（大阪...
第一生命保険函館支社美原営業オフィスは７日、母子生活支援施設函館高砂...
函館朝市ひろばで６日、地域住民の買い物や健康づくりを支援する「おでか...
視覚障害者のために録音図書制作を行う人をたたえる第５０回「朗読録音奉...
函館市深堀町１の障害者就労移行支援事業所「ジョブシード」（平野稔代表...
函館市は９月３０日、社会福祉施設などの職員らを対象にした新型コロナウ...
老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）は今年、創立６０周年を迎えた。...
赤い羽根共同募金運動が１日、全国一斉に始まった。函館空港では「第５９...
函館近郊で自社発行のフリーペーパーやチラシのポスティング業務を担う「...
１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...