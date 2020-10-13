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函館朝市ひろばで６日、地域住民の買い物や健康づくりを支援する「おでか...
視覚障害者のために録音図書制作を行う人をたたえる第５０回「朗読録音奉...
函館市深堀町１の障害者就労移行支援事業所「ジョブシード」（平野稔代表...
函館市は９月３０日、社会福祉施設などの職員らを対象にした新型コロナウ...
老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）は今年、創立６０周年を迎えた。...
赤い羽根共同募金運動が１日、全国一斉に始まった。函館空港では「第５９...
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函館市内で福祉用具事業や障害児支援を行う放課後デイサービスなどを展開...
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【旭川】旭川市は１３日、同市で３人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
【江差】第４回町議会臨時会が１３日、開かれた。新生活様式対応支援助成...
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【松前】松前署は９日、多年にわたり管内地域で少年補導・防犯活動に尽力...
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ＮＰＯ法人ナルク函館はまなす（阿部功代表）は大同生命厚生事業団（大阪...
子どもたちに乳製品に親しんでもらおうと、金子牧場（函館市赤坂町）の金...
【北斗】弁当チェーン「甚兵衛」を運営するロハス（函館市中道１）は９日...
函館巴中学校吹奏楽部（大和谷彩弥部長、部員５１人）はこのほど、「ミニ...