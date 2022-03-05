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国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
深瀬医院（函館市松川町３０、深瀬晃一院長）は、新型コロナウイルスワク...
函館五稜郭病院は９月から、血液検体によるがん遺伝子パネル検査「ファウ...
函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...
ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が激化する中、函館市内のウクライ...
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函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は４日、卒業証書授与式を...
道は、今年度の道社会貢献賞（防災功労者）の受賞者に北斗市防災連絡会議...
函館市は４日、４月１日付の部長級人事を発表した。...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は４日...
函館市は４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の３月下旬～４月分...