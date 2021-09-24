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函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、小児科外来の常勤医を増員し、既存...
函館地方社会保障推進協議会（岩瀬英雄会長）は５日、函館市の本町交差点...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）は４日、函館市医師会健診検査センター（...
函館市病院局は８月３０日にオンラインで開かれた市病院事業経営改革評議...
たかさわ糖尿病内科クリニック（函館市港町１、高澤宏文院長）は２８日、...
函館五稜郭病院（五稜郭町３８、中田智明病院長）は１６日から外来診療を...
千葉県で今月、新型コロナウイルスに感染した妊婦が搬送先が見つからず、...
吉田眼科病院（函館市本通２、吉田紳一郎院長）は、同院で新型コロナウイ...
函館五稜郭病院（中田智明院長）心臓血管外科の橘一俊科長（４５）は、６...
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【北斗】ラグビーフットボールの第７４回北海道高校南・北選手権大会兼第...
８月に札幌市などで開かれた中学硬式野球の第４３回全道選手権兼第１９回...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）Ｓクラスの決勝の再試合が１１日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）はこのほど、新型コロナウイルス禍で生...
国立音楽大学北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日、「第１３回定期演奏...
北斗市在住の水口司さん（６６）と七飯町在住の横岸澤英二さん（６９）に...
函館音楽協会（石丸典子会長）は２３日、市芸術ホールで「第６２回ジュニ...
創立７０周年記念「第６８回函館書藝社会友・公募展」（函館新聞社など後...
小型バスを改造した老舗移動ラーメン店「函館元祖バスラーメン」の老朽化...