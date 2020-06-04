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函館市医師会（本間哲会長）は１４日、新型コロナウイルスの検査拠点「函...
糖尿病を中心に、生活習慣病に特化した専門医療機関「たかさわ糖尿病内科...
市立函館病院（森下清文院長）は、新型コロナウイルスによる重篤な肺炎治...
市立函館病院（森下清文院長）は下肢静脈瘤（りゅう）の最新治療「血管内...
函館市医師会は（本間哲会長）は２２日、市夜間急病センター（五稜郭町２...
函館中央病院（本橋雅寿院長）はこのほど、心筋梗塞などの治療で使用する...
市立函館病院（森下清文院長）が新型コロナウイルスの感染防止策として実...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、室内を消毒する紫外線照射装置や空...
首都圏など大都市部では新型コロナウイルス感染症の拡大で医療崩壊の危機...
医療法人悠康会函館整形外科クリニック（函館市石川町２、大越康充院長）...
函館市が地元ケーブルテレビ局「ＮＣＶ」に委託制作する特別番組が６日か...
函館市教委は３日までに、戸井西小学校、日新小、潮光中学校、日新中の４...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は、今年度、同校敷地内に畑...
外出自粛、テレワーク…新型コロナウイルスの感染拡大は生活の変化をもた...
ＪＲ北海道の土田徳造函館支社長（５７）が３日、新任あいさつのため函館...
【知内】新型コロナウイルス感染拡大の影響で自粛していた中、各高校の部...
カトリック湯川教会（函館市駒場町１４、リッタースハウス・フィリップ神...
○…道は、６月１日の「景観の日」に合わせ、今年度の景観の日パネル展を...
日本乳がんピンクリボン運動（Ｊ・ＰＯＳＨ、本部・大阪）は、乳幼児を育...