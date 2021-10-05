この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１７日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１３日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽６日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１６日...
【森】第１回森町議会１０月会議が５日開かれた。農地耕作条件改善事業濁...
【森】森町老人クラブ連合会が主催する第１５回パークゴルフ大会が９月２...
【乙部】岩盤崩落に伴う町内の国道２２９号の通行止めへの対策として、町...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽８日＝...
【八雲】八雲保健所は５日、管内の５０歳代女性１人が腸管出血性大腸菌感...
【札幌、旭川】道や札幌市などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【北斗】萩野小学校（石山史校長）の稲刈り体験学習が９月２９日、市開発...
【江差】町の観光拠点の一つ「かもめ島」の美しい景観を維持しようと、江...
函館市船見町の古刹、高龍寺（永井正人住職）では、同寺所蔵の掛け軸や書...