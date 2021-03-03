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フィッシュランド函館西桔梗店の常連は２月２８日早朝、函館近郊沖でジギ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連はこのほど、函館港内でクリガニ釣り...
▼マス釣り仕掛け情報 ある客が「釣りの仲間から川汲の漁師が福原釣具店...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館近郊沖のサクラマスがピークを迎えている。また、函館港内ではホッケ...
フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフは１８日午後９時から、函館港内...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１５日、函館港内で、午前７時から...
▽椴法華沖マス釣り情報（２１日） 漁師さんの釣果で、シャクリ機を４台...
矢田釣具店・道南釣り情報...
道南沖のサクラマスが引き続き好調のようだ。今週も各方面から釣果が届い...
道南沖のサクラマスが引き続き好調だ。また、函館港内からはクリガニの釣...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は２月２８日早朝、函館近郊沖でジギ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連はこのほど、函館港内でクリガニ釣り...
▼マス釣り仕掛け情報 ある客が「釣りの仲間から川汲の漁師が福原釣具店...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【札幌、小樽、旭川】道と札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は３日、函館市内居住の１人（年代、性別、職業非公表）が...
今のうちに出来ることから… コロナ禍の中、何かと不便な...
鮮度抜群のお得な海鮮丼と 気さくな店主の人柄に癒やされる 「呑み喰い...