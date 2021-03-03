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    釣り

    ４０センチオーバーのホッケ

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    　フィッシュランド函館西桔梗店の常連は２月２８日早朝、函館近郊沖でジギ...

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    函館港内のクリガニ好調

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    函館近郊でサクラマス好釣果

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    　函館近郊沖のサクラマスがピークを迎えている。また、函館港内ではホッケ...

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    函館港内でクリガニ好調

    ホッケ３時間で７０匹ゲット

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    　フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１５日、函館港内で、午前７時から...

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    福原釣具店・道南船釣り情報

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    　▽椴法華沖マス釣り情報（２１日）　漁師さんの釣果で、シャクリ機を４台...

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    道南沖のサクラマス好調

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    　道南沖のサクラマスが引き続き好調のようだ。今週も各方面から釣果が届い...

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