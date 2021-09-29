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函館市企業局交通部によると、函館市電の８月の乗客数は前年同月比約０・...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
観光庁は、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している宿泊事業者...
【七飯、森】ＪＲ北海道は来春のダイヤ改正に合わせ、函館線５駅を含む無...
ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...
日本航空（ＪＡＬ）、全日空（ＡＮＡ）、ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）の航空各...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
ＪＲ北海道は８日、今年度第１四半期（４～６月）の線区別収支と利用状況...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
【七飯】「王様しいたけ」を生産・販売する福田農園（町鶴野、福田将仁社...
文部科学省はこのほど、今年度の「生涯スポーツ功労者」「生涯スポーツ優...
日本語や英語で気軽に交流する「Ｇワールド」（函館コミュニティプラザ・...
道は１０月１６日、農林漁業で働く人が仕事や暮らしの魅力を伝える「北の...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）原作で、１０月公開の映画...
はこだて工芸舎（函館市末広町８）主催の「第５回工芸まつり」が１０月３...
〇…秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、函館市などは２８日...
今月１日付で函館税関長に就いた佐野泰昭氏（５７）が２８日、函館市海岸...
北海道を含む１９都道府県に発令されていた新型コロナウイルス対策の緊急...
第一交通産業グループのことぶき第一交通（函館市広野町）と美咲第一交通...