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ＪＲ北海道は８日、今年度第１四半期（４～６月）の線区別収支と利用状況...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
函館市川汲町で営業していた「能戸自動車整備工場」が１日から、北斗市追...
日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルス感染症の影響による需要動向から...
【江差】江差観光コンベンション協会は、２２日に応募受付を締め切った姥...
全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用の減少に伴い、６月か...
函館市企業局交通部によると、函館市電の７月の乗客数は前年同月比約１０...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...