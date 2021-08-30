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ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用の減少に伴い、６月か...
函館市企業局交通部によると、函館市電の７月の乗客数は前年同月比約１０...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
ＪＲ北海道は夏の行楽シーズンに合わせ、北海道新幹線開業５周年記念「常...
【北斗】お盆を古里などで過ごす人たちの帰省シーズンが１３日始まった。...
日本航空（ＪＡＬ）、ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの...
津軽海峡フェリー（函館市港町３）は９月１日から、「北海道・北東北の縄...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を記念し就航する日本航空（Ｊ...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
ＪＲ東日本などは、アテンダントの新型コロナウイルス感染を受け、営業を...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）のＣクラス決勝が２８日、西桔梗球...
函館市文化・スポーツ振興財団は、９月２５日午前９時から千代台公園で開...
函館市弓道連盟（北山通泰会長）は、１０月から千代台公園弓道場で初心者...
【北斗】スペインでフットボール監督として活躍する日本人コーチを招いた...
全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
はこだて国際科学祭（サイエンス・サポート函館主催）が２９日、閉幕した...
東京パラリンピックの車いすラグビー最終日は２９日、国立代々木競技場で...
函館は８月上旬、６日連続の真夏日となり、７日の「立秋」は観測史上最高...
「５年間の努力と頑張りに金メダル」「池崎選手のように頑張りたい」―。...
北海道メンタル評議会は９月１日午後１時半から、函館市総合福祉センター...