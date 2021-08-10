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北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を記念し就航する日本航空（Ｊ...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
ＪＲ東日本などは、アテンダントの新型コロナウイルス感染を受け、営業を...
全日空（ＡＮＡ）函館空港所（畑雅彦所長）は２日、例年「函館港まつり」...
道運輸局函館運輸支局は２０日、函館地方自動車整備事業協同組合教育セン...
函館圏域で販売されている土産品の表示や過大包装などを調べる「第５０回...
日本航空（ＪＡＬ）グループは、「北海道・北東北の縄文遺跡群」のユネス...
【北斗】旅行代理店のツーリスト道南（市谷好４）は、北海道縦貫自動車道...
２２～２５日の４連休の道南は好天が続き、行楽日和となり、市内は観光客...
全日空（ＡＮＡ）とＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの影...
１３日に富山県で始まる全国高校総体（インターハイ）の卓球女子シングル...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録を受け、渡島総合振興...
【北斗】市向野の谷観光農場（谷文貴代表）の圃場（ほじょう）で、食用ト...
函館軟野連たそがれ野球...
テニスの第２７回西堀杯チーム対抗戦（函館テニス協会主催）が７月２５日...
東京五輪が終わった。実質１９日間、史上最多３３９種目が行われ、日本は...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を記念して、函館市教委と北海...
遺愛女子高校吹奏楽局（坂井りずむ局長）の第３１回定期演奏会（同局ＯＧ...
函館中部高校吹奏楽局（金澤せりか局長）と同局卒業生でつくる白楊吹奏楽...
函館西高校吹奏楽局（加藤拓也局長）の第３回定期演奏会が８日、函館市民...