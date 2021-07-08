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全日空（ＡＮＡ）・ＡＩＲＤＯ函館空港所（畑雅彦所長）は「七夕」の７日...
【江差、奥尻】道内の離島を結ぶハートランドフェリー（札幌）は、船旅の...
道と沿線自治体でつくる「道南いさりび鉄道沿線地域協議会」（座長・鈴木...
【知内】道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（湯ノ里２８４）...
７月１日に開業するホテル「函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾー...
渡島総合振興局と桧山振興局は２８日、渡島、桧山管内の２０２０年度観光...
函館市湯川町１の「割烹旅館 若松」（長江亨支配人）は、新型コロナウイ...
函館空港のビル施設を運営する函館空港ビルデングは２４日、株主総会と取...
ＪＲ北海道は２３日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業を中止...
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日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は８日、同空港で非接触型チェックイン機を...
【森】今年度第１回森町地域公共交通会議がこのほど、町公民館で開かれた...
【鹿部】森署はこのほど、鹿部小学校で１～４年生を対象に交通安全教室を...
【福島】吉岡小学校（高井真浩校長、児童９人）の６年生２人はこのほど、...
【知内】サマーカーニバルｉｎ知内実行委員会（田中雄二実行委員長）は２...
【福島】町観光協会（出羽正機会長）は、８月１３日に開催を予定していた...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） （１０...
函館工業高校建築科の３年生３９人は２日、旧函館区公会堂など市内西部地...