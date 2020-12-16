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政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１２日から「夜景列車２０２...
ＪＲ北海道は１０日、年末年始期間（２５日～来年１月５日の１２日間）の...
ＪＲ北海道は９日、来春のダイヤ見直し内容を明らかにした。新型コロナウ...
函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...
函館市の２０２０年度上半期（４～９月）の観光客数は１８４万１０００人...
ＪＲ北海道は２日、２０２０年度第２四半期（４～９月）の線区別収支と利...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
第一交通産業グループの「ことぶき第一交通」（函館市広野町）と「美咲第...
自衛官を対象とした「バス運転者業務説明会」（道運輸局函館運輸支局主催...
【知内】来年３月に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野球大会の...
アーチェリーの記録会（函館アーチェリー協会主催）が１３日、函館市上湯...
スウェーデンのアンティーク品を集めた「手作りのスウェーデンアンティー...
函館の学生が普段の研究成果を披露する合同研究発表会「函館アカデミック...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会（山出紗也加...
政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...
今冬はなかなか来なかったが、ついに到来した。一面の銀世界。道路は圧雪...
〇…道南の企業約７０社が加盟する函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は、...
１４日以降、道内各地が強い雪に見舞われていることを受け、道警は視界や...
道は、第１２期道果樹農業振興計画と第２期道花き振興計画の素案をまとめ...