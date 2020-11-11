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新型コロナウイルス感染拡大の影響で乗客数の減少が続いていた函館市電は...
国土交通省が新型コロナウイルス感染防止を目的として、東京都内のタクシ...
高齢者や障害者の旅行に対応した環境を整える「バリアフリー観光」につい...
来年３月１日からの運営事業開始を予定する「函館空港の運営に関する協議...
ＪＲ北海道が北海道鉄道１４０年の節目に製作した多目的特急車両「はまな...
【函館、鹿部、七飯】函館市湯川町１のホテル「湯元 啄木亭」では、鹿部...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長）は２９日、七飯町パークゴ...
旅行業のオールイントラベル（函館市富岡町１、林真彦社長）は１０月から...
ＪＲ北海道の島田修社長が２２日、函館市青函連絡船記念館摩周丸を訪れ、...
函館空港周辺の観光振興に向け、航空会社や観光事業者が１５～１７日、鹿...
道内の新型コロナウイルス感染拡大が止まらない。札幌・道央圏が突出して...
道内で新型コロナウイルスが急拡大していることを受け、函館市内の観光施...
函館在住の画家外山欽平さん（８３）の「油絵小品展」が１４日まで、ギャ...
○…函館市シルバー人材センターに登録する高齢者の事故予防に役立てても...
国の外食需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」事業のうち、道のプレミアム付...
津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は、従来の割引サービス...
【北斗】市議会臨時会は１０日、今年度第８弾となる新型コロナウイルス緊...
道は、今年度の道産業貢献賞の受賞者を発表した。全道４３個人、１団体が...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...