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ＪＲ北海道は１８日、１１月２１、２３日に予定していた北海道新幹線とは...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
全日空（ＡＮＡ）は１０日、９、１０月の国内線運航計画の変更を発表した...
ＪＲ北海道は９日、２０２０年度第１四半期（４～６月）の線区別収支や利...
函館圏域で販売されている観光土産品の表示内容や過大包装を調べる「第４...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長）は１日、新型コロナウイルス禍で大...
桔梗ハイヤー（函館市桔梗３、横田貴之社長）は２８日、函館市内から七飯...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２９日から、五稜郭―木古内間...
北海道新幹線の札幌延伸に伴いＪＲ北海道から経営が分離される函館線（函...
ＪＲグループは９月１日から、年齢の合計が８８歳以上の夫婦を対象にＪＲ...
函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
【札幌】今年度の道社会貢献賞と食品衛生優良店舗がこのほど発表され、道...
函館市教委は、テーオーデパート（梁川町１０）６階特設会場で企画展「世...
国連が定める「国際平和デー」の２１日、函館護国神社（大橋幸生宮司）で...
ゲームエンジン「Ｕｎｉｔｙ（ユニティ）」で制作したゲーム作品の発表会...
函館市内の小学生の保護者有志でつくる「函館キッズサポーターズ」（干山...
１９９６年に１４期生として入学した獅子谷仁さん（４０）＝同窓会幹事、...
「自分へのご褒美、大切な人への贈り物に使ってほしいから、妥協のない、...
政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
新婚世帯の新生活にかかる費用に対し、最大６０万円を補助する方針を内閣...