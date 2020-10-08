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建築工事業の前側建設（函館市豊川町、小板貞一社長）は９月３０日、北海...
水産加工業の三友食品（函館市住吉町、才木大輔社長）は９月３０日、北海...
◇第３９９回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、９月２６日、全...
道は２９日、７月１日現在の基準地価（今年度地価調査）を発表した。渡島...
函館市本町・五稜郭エリアににぎわいを創出する「五稜郭まちなかオープン...
船舶所有者の安全性の証となる国土交通省の船員労働災害防止優良事業者制...
電柱広告などを取り扱う北電興業（札幌市、恩村裕之社長）は２４日、道庁...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
来春卒業予定の高校生を対象にした企業説明会が６日、ホテル函館ロイヤル...
全日空（ＡＮＡ）は８日、函館発羽田行きの１便を欠航し、１２１人に影響...
函館白百合中学校（高橋眞理子校長）の１年生２３人が８日、函館開発建設...
【旭川】旭川市は６日、市内の４人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
内外情勢調査会函館支部の１０月懇談会が７日、ホテル函館ロイヤルで開か...
【七飯】町教委はこのほど、いじめ防止に対する意識啓発を図ろうと「いじ...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会長...